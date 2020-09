Paludisme en Algérie : 2 morts et 82 cas enregistrés à Adrar

Le paludisme, aussi appelé la malaria, n’est pas encore éradiqué en Algérie, Deux personnes sont mortes, samedi, et environ 82 autres ont été infectées par le paludisme dans la wilaya d’Adrar, rapporte « Echourouk online »

La même source a souligné qu’il s’agit des cas importés, où les personnes infectées ont contracté l’infection lors de leur voyage au Mali sans respecter les règles de prévention du paludisme.

Cette maladie due à des parasites transmis à l’homme par des piqûres de moustiques anophèles femelles infectés.

Selon la même source, les services de santé de la commune de Bordj Badji Mokhtar sont confrontés à de grandes difficultés pour contrôler la situation et encercler la maladie, en raison du manque de moyens, de sorte que son rôle s’est limité à la sensibilisation, et à fournir ce dont elle dispose de médicaments, et à extraire des échantillons qui sont soumis à l’analyse, ce qui est Une situation qui nécessite, de soutenir l’institution avec des moyens humains et matériels, dans un avenir proche, de manière à ce qu’il soit possible d’encercler la maladie avant sa propagation.

Les cas enregistrés étaient « des cas importés par des étrangers venus de régions Subsahariennes ou des personnes ayant visité des régions à forte propagation de cette maladie et n’ayant pas respecté les consignes médicales de prise de médicaments à leur retour de mission.

Ch.laib