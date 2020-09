Mostaganem : plus de 150 vétérinaires mobilisés pour une campagne de vaccination contre la rage

Une campagne de vaccination des animaux domestiques, d’une durée d’une semaine a été lancé hier, sur l’ensemble de la wilaya de Mostaganem.

Selon l’inspecteur vétérinaire de la wilaya de Mostaganem, plus de 150 vétérinaires des secteurs public et privé ont été mobilisées hier, pour vaste opération de vaccination d’une semaine des animaux domestiques, dont les chiens et les chats, dans le but de combattre la transmission de la rage animale vers l’homme suite à des morsures. Concernant la vaccination, celle-ci sera assurée gratuitement par des équipes composées de vétérinaires.

L’opération a été effectuée en coordination avec les daïras, les communes et les services de santé de la wilaya. L’inspecteur vétérinaire a également soutenu que la priorité lors des vaccinations était accordée aux exploitations agricoles des régions forestières où sont recensés des chiens errants.

Par ailleurs, le même responsable a indiqué qu’un calendrier de lutte contre les zoonoses par voie de vaccination a été établi, il sera opéré du 27 septembre jusqu’au 1er octobre prochain, au niveau des 32 communes de la wilaya de Mostaganem. Pour l’inspection vétérinaire, la vaccination des chiens est la stratégie la plus efficace contre la rage chez l’homme, car elle permet de réduire le nombre de décès imputables à la rage d’origine canine.

Pour rappel, la rage est une maladie infectieuse et mortelle, causée par un virus qui attaque le système nerveux des mammifères ainsi que des humains. Le virus en question se transmet généralement par la salive d’un animal domestique ou sauvage infecté lors d’une morsure ou d’une griffure.

Hind.B