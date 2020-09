Louisa Hanoune : « Les Émirats se sont ingérés dans nos affaires plusieurs fois »

Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs PT a dénoncé, hier lundi au siège de son parti, les agissements des Émirats arabes unis en Algérie tout en évoquant la normalisation de leurs relations avec Israël.

Lors de son discours à l’issus des travaux du comité central du parti, rapporté par le journal Liberté, Mme Hanoune a souligné que « les Émirats arabes unis ont déjà fait pression l’année passée, ils ont fait pression, sans aucun doute, concernant l’emblème amazigh ; ils se sont ingérés dans nos affaires plusieurs fois ».

Dénonçant la normalisation des relations de ce pays du golf avec Israël, le SG du PT refuse que l’Algérie s’assoie avec ceux qui ont « rivalisé de zèle pour normaliser avec Israël », en évoquant la Ligue Arabe. « On dit qu’on est contre la normalisation et on s’assoit avec ceux qui normalisent et viennent faire pression ici chez nous, à la maison », a-t-elle martelé.

Plus loin encore, Mme Hanoune estime que ceux qui ont autorisé les entreprises émiraties doivent être en prison. « Qu’ils partent !! ni au port d’Alger, ni à Sider, ni à l’usine de véhicules ils ne seront acceptés », a-t-elle ajouté.

Merzouk.A