Il y’a 26 ans, la légende du Rai Cheb Hasni fut lâchement assassiné

26 ans déjà que le prince du raï a été ravi aux siens et aux milliers de fans, le 29 septembre 1994, durant la décennie noire, le roi du style sentimental, le regretté Cheb Hasni, nous quittait, mort assassiné, à Gambetta, dans la wilaya d’Oran.

Le célèbre chanteur algérien de raï Cheb Hasni a été assassiné à Oran, le 29 septembre 1994, Hasni sort d’un café où il a ses habitudes dans le quartier de Gambetta, à Oran. Un jeune homme s’approche de lui et le prend par les épaules, sans doute un fan, volontiers tactile comme le sont souvent les jeunes hommes en Algérie. Mais le jeune homme sort une arme et tire deux fois à bout touchant, une fois dans la tête, une fois dans le cou, immédiatement après l’agression, il a été transporté à l’hôpital où le décès a été constaté. Il était âgé de vingt-six ans.

Le rossignol avait une voix d’or, il avait révolutionné le raï. Avant de quitter ce monde, lâchement assassiné, Cheb Hasni avait séduit des millions de jeunes Algériens avec sa belle voix et ses chansons romantiques, il a sillonné plusieurs villes d’Algérie avant de se produire en France, puis aux Etats-Unis. Il chantait l’amour et l’espoir de toute une jeunesse devenant une légende, né le 1er février 1968, l’auteur de « Mazal Kayen l’espoir » eut à son actif une centaine de titres à succès dont « Kindir ana nansak » (comment t’oublier), « Matabkich hada mektoubi » (ne pleure pas, c’est mon destin) et « Tal ghyabek » (ton absence a trop duré). «Alors qu’il était prédestiné à un avenir radieux, la décennie noire et la folie meurtrière et terroriste en Algérie, dépassant l’entendement, avaient décidé de l’éliminer, et d’éteindre l’une des bougies de l’espoir de la jeunesse algérienne.

Les hommages et les témoignages sur le talent de Hasni n’ont jamais cessé d’affluer sur les réseaux sociaux où des dizaines de comptes lui sont dédiés par ses admirateurs, dont nombre de jeunes qui ne l’ont même pas connu de son vivant, sa mémoire reste très vivace chez toute la jeunesse algérienne, il laisse derrière lui l’image d’un homme martyr, il restera toujours l’idole de toute une génération, Hasni Chakroun de son vrai nom, fera toujours partie du panthéon des grands artistes, il restera sans nul doute le plus prolifique des chanteurs raï, Hasni est parti en laissant un grand vide dans le monde du raï moderne sentimental. Le monde de la musique le pleure toujours, Le tract signé part le GIA, stipulait que le chanteur était aux yeux du Groupe islamiste armé «un ennemi de Dieu qui propageait le mal dans le pays», mais aux yeux des Algériens, Hasni était l’idole du Rai et l’espoir de toute une jeunesse.

Ch.Laib