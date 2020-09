Crise du Coronavirus en Algérie : le secteur industriel public durement impacté

La crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie du coronavirus a durement impacté la production industrielle du secteur public, dans toutes ses branches d’activité, durant le 2e trimestre de l’année en cours.

Selon les chiffres fournis par l’Office national des statistiques (ONS), rapportés par l’APS, la production a chuté de 14,1% durant le second trimestre de l’année en cours en comparaison à la même période de l’année dernière.

Allant du secteur de l’énergie à l’industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques, tous ces secteurs ont connu des baisses au niveau de toutes les activités durant la période avril-juin 2020, marquée par la propagation de la pandémie de Covid-19.

À commencer par le secteur de l’énergie qui a observé une baisse de 6,8% au 2ᵉ trimestre de l’année en cours, par rapport à la même période de l’année dernière.

Pour les Hydrocarbures, elles ont reculé de 8,5%. Ce qui s’explique, essentiellement, par une chute de 10% de la production dans la branche « pétrole brut et gaz naturel » et une baisse de 6,4% dans celle de « liquéfaction du gaz naturel » et de 4,3% dans le « raffinage de pétrole », détaille l’ONS.

Les mines et carrières ont affiché, quant à elles, une baisse de production de 3,6%. Pour ce qui est des industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques, électriques et électroniques (ISMMEE), elles ont connu une baisse de 54,9%. En outre, l’ONS indique que les matériaux de construction ont enregistré une variation de -24,7%. Cela a entrainé des baisses dans toutes les activités relevant de ce secteur (hydrauliques et la fabrication des matériaux de construction et produits rouges).

Même chose pour ce qui est des industries chimiques qui ont enregistré une baisse de 14,3%. Cela a également impacté la plupart des activités relevant du secteur. L’agroalimentaire a connu, quant à lui, une variation de -0,3%. En revanche, le branche des grains a enregistré une augmentation de 5,6%, selon les données de l’ONS.

Pour les textiles, une variation négative de -26,6% a été observée durant cette période. De même pour les industries des bois et papier qui ont reculé de 37%. Une baisse de 54,7% a été observée dans les industries des cuirs et chaussures.

Merzouk.A