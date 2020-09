Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 29 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 155 nouvelles contaminations au Covid-19 et 7 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 51368 , celui des décès à 1726, alors que le total des patients guéris passe à 36063.

Voici les principaux événements de journée du mardi 29 septembre 2020 :

Le rappeur algérien Samir Slimani, alias Enima, va bientôt être expulsé du Canada vers l’Algérie. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a réagi, ce mardi 29 septembre, à la mort de l’émir du Koweït Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. … lire la suite

Plus de 1100 cas de malaria (paludisme) ont été enregistrés au sud du pays touchant plusieurs wilayas. … lire la suite

L’international Algérien, Islam Slimani est dans le viseur d’un grand club français. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce mardi 29 septembre, une légère hausse des contaminations. … lire la suite

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a annoncé, ce mardi 29 septembre, que plus d’un millier de cas de Malaria (Le paludisme) ont été enregistrés dans plusieurs wilayas du sud du pays. … lire la suite

La commission des affaires juridiques, administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) a examiné, ce mardi 29 septembre, la demande de levée de l’immunité parlementaire du président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Mohcine Belabbas. … lire la suite

Un quinquagénaire a été interpellé par les éléments de la brigade criminelle de la Sûreté de wilaya de Chlef pour pratique de sorcellerie au niveau de son domicile. … lire la suite

Le nouveau bilan du coronavirus en Algérie a fait état, ce mardi, de 157 nouveaux cas, 7 nouveaux décès et 101 nouvelles guérisons, tous enregistrés au cours des dernières 24 heures. … lire la suite

Le verdict vient de tomber aujourd’hui, mardi 29 septembre 2020, dans le procès en appel du détenu Saïd Riahi, le tribunal d’Ain Temouchent a confirmé le verdict en première instance qui est un an de prison ferme, a annoncé le Comité national pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

L’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a rendu public un arrêté fixant les critères de la campagne électorale dans le cadre de la consultation référendaire sur le projet de révision de la Constitution, prévue le 1er novembre prochain. … lire la suite

Un député européen s’est exprimé concernant l’immigration des ressortissants Maghrébins en Europe, et en France particulièrement. … lire la suite

Le bilan de l’épidémie du nouveau coronavirus Covid-19 est reparti à la hausse en Algérie, le Comité du suivi de l’évolution du Covid-19 a enregistré 157 nouveaux cas contaminés au bilan du 29 septembre 2020. … lire la suite

Une réunion de la a commission des affaires juridiques et administratives et des libertés de l’Assemblée populaire nationale (APN) s’est tenue, aujourd’hui le 29 septembre afin d’examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire introduite par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, de deux (2) députés, qui s’agit de l’ancien ministre des travaux publics Abdelkader Ouali et le président du RCD Mohcine Belabbas. … lire la suite

Une campagne de vaccination des animaux domestiques, d’une durée d’une semaine a été lancé hier, sur l’ensemble de la wilaya de Mostaganem. … lire la suite

Le Chef d’État-Major de l’Armée Nationale Populaire Saïd Chanegriha, a reçu ce mardi le Directeur du Service fédéral pour la coopération militaire et technique (FSVTS) russe, indique un communiqué du MDN. … lire la suite

L’émir du Koweït, le cheikh Sabah al-Ahmed al-Jabir al-Sabah, est décédé aujourd’hui le 29 septembre à l’age de 91 ans. … lire la suite

Abderezzak Makri, président du Mouvement de la société pour la paix (MSP) a réitéré, hier lundi, la position de son parti, annoncée samedi dernier, consistant au vote par non sur la nouvelle Constitution. … lire la suite

Une jeune femme a été agressée, hier 28 septembre, par un homme pour une place de stationnement devant son lieu de travail à Sidi Yahia, dans la wilaya d’Alger. … lire la suite

Des centaines de personnes ont battu le pavé, ce mardi 29 septembre, des principales ruelles de la ville de Tazmalt dans wilaya de Bejaia en guise de soutien au député démissionnaire Khaled Tazaghart, condamnée à 1 an de prison ferme par le tribunal d’Akbou (Béjaïa). … lire la suite

La crise sanitaire liée à la propagation de l’épidémie du coronavirus a durement impacté la production industrielle du secteur public, dans toutes ses branches d’activité, durant le 2e trimestre de l’année en cours. … lire la suite

Le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati, a introduit une nouvelle fois une demande de levée d’immunité qui concerne cette fois une sénatrice, Mokhtaria Chentouf, ancienne responsable de la mouhafadha du parti FLN de Mascara, selon « Le soir d’Algérie ». … lire la suite

Le défunt Algérien, décédé en Angleterre sera enterré à Londres, et non pas incinéré comme l’avait souhaité son épouse. … lire la suite

26 ans déjà que le prince du raï a été ravi aux siens et aux milliers de fans, le 29 septembre 1994, durant la décennie noire, le roi du style sentimental, le regretté Cheb Hasni, nous quittait, mort assassiné, à Gambetta, dans la wilaya d’Oran. … lire la suite

Louisa Hanoune, secrétaire générale du Parti des travailleurs PT a dénoncé, hier lundi au siège de son parti, les agissements des Émirats arabes unis en Algérie tout en évoquant la normalisation de leurs relations avec Israël. … lire la suite

Un lourd bilan de dégât suite aux incendies de forêts a été enregistré dans la wilaya de Tipaza durant cet été 2020. … lire la suite

L’ancienne ministre de la Culture Khalida Toumi devra comparaitre incessamment devant le pôle économique et financier du Tribunal de Sidi M’hamed, pour répondre aux accusations portées à son encontre. … lire la suite

Le bilan des accidents de la route du week-end dernier fait état de la mort de deux personnes lors de 88 accidents, lors desquels 103 individus ont été blessés. … lire la suite

Le paludisme, aussi appelé la malaria, n’est pas encore éradiqué en Algérie, Deux personnes sont mortes, samedi, et environ 82 autres ont été infectées par le paludisme dans la wilaya d’Adrar, rapporte « Echourouk online » … lire la suite

Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre du Comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus, estime que la question de la reprise des vols ne peut pas être posée actuellement, vu le caractère imprévisible de la situation épidémiologique. … lire la suite