Béjaïa : Marche de solidarité avec l’ex député Khaled Tazaghart (vidéo)

Des centaines de personnes ont battu le pavé aujourd’hui le 29 septembre, à travers les ruelles principales de la ville de Tazmalt de la wilaya de Bejaia en guise de soutien au député démissionnaire Khaled Tazaghart condamnée a 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt par le tribunal d’Akbou (Béjaïa),

Un grand rassemblement de soutien a été observé, aujourd’hui, durant la matinée, dans la rues de la ville de Tazmalet en solidarité avec l’ex-député Khaled Tazaghart, où des dizaines de personnes qui ont participé à cette action ont exigé la libération immédiate et sans conditions du militant Tazaghart et de tous les autres prisonniers du Hirak.

Plusieurs portraits de détenus, dont celui de Khaled Tazaghrt, ont été brandis par les manifestants, afin d’exiger la libération de l’un des acteurs du Hirak, incarcéré pour ses activités liées au mouvement populaire enclenché le 22 février 2019 pour le changement du système.

Déployant le drapeau national et l’emblème Amazigh, les participants ont également brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire, entre autres, «Cessez le chantage et libérez les otages », «Halte aux intimidations » et «Primauté du civil sur le militaire ». «Nous dénonçons les intimidations dont font l’objet d’autres militants du hirak », “Libérez les détenus d’opinion”, à noter qu’aucun incident n’a été enregistré.

Ch.Laib