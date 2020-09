Alger : Une jeune femme se fait agresser pour une place de stationnement

Une jeune femme a été agressée, hier 28 septembre, par un homme pour une place de stationnement devant son lieu de travail à Sidi Yahia, dans la wilaya d’Alger.

Dans une déclaration à Algérie360, la jeune victime, Nour El-Hayat.A, a livré son témoignage concernant son agression. Les faits se sont déroulés dans la journée d’hier, 28 septembre, aux alentours de midi. La jeune Nour El-Hayat est arrivée sur les lieux de l’incident, à quelques mètres de son lieu de travail, afin de stationner son véhicule.

Accompagnée d’une amie à elle, les deux jeunes femmes, une fois sur place, ont rencontré l’agresseur qui leur a violemment interdit de se stationner à quelques mètres de son domicile, en leur bloquant l’accès à l’aide d’une benne à ordure. C’est alors que la jeune victime est descendue de son véhicule pour déplacer la benne et pouvoir avancer son véhicule.

« Quand je suis descendue pour écarter la corbeille, qui été assez lourde, de mon chemin, il a pris un des sachets de poubelle qui été tombé par terre avant de me lancer sur le visage, pour ensuite prendre un deuxième sachet qui m’était destiné, tandis que le troisième, il l’a jeté sur ma voiture », a témoigné Nour El-Hayat, en ajoutant : « en me voyant crier, il a pris un grand paquet de ciment, et il l’a entièrement vidé sur moi », nous a-t-elle confié en précisant que son agresseur était un homme d’une corpulence assez forte.

Après avoir réussi à fuir l’agresseur, la victime s’est dirigée vers le commissariat de police de la commune de Sidi Yahia où elle a déposé plainte contre lui.

Hind.B avec Massin.A