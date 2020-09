Accident de la route : 2 morts et 103 blessés au bilan du week-end dernier

Le bilan des accidents de la route du week-end dernier fait état de la mort de deux personnes lors de 88 accidents, lors desquels 103 individus ont été blessés.

Dans un communiqué rendu public hier par la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), deux personnes ont trouvé la mort et 103 autres ont été blessées lors de 88 accidents de la route survenus en zones urbaines durant le week-end dernier.

Par ailleurs, selon la DGSN, le facteur humain est l’une des causes principales dans ces accidents. Ainsi, la même source a réclamé la nécessité de la prudence et de la vigilance des usagers de la route, en plus du respect total du Code de la route.

À noter que la DGSN met, dans ce genre d’incident, le numéro vert « 1548 », ainsi que le numéro des secours « 17 », à la disposition de tous les citoyens Algériens.

Rédaction d’Algérie360.