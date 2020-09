Suppression de l’essence « avec plomb » : Les explications du ministère de l’Energie

Le ministère de l’Énergie a apporté, ce lundi 28 septembre, précisions sur concernant la Suppression de commercialisation et de production de l’essence super ‘avec plomb’ à partir de 2021.

Dans un communiqué rendu public, le département d’Abdelmadjid Attar a expliqué que l’essence « super avec plomb », dont son indice d’octane 92, ne sera plus commercialisé à partir de 2021 car il est « nuisible à l’environnement et n’est même plus produite ou utilisée dans la majorité des pays ».

L’essence super « va être supprimée en grande partie ou reformulée avec retrait du plomb pour être transformée en super sans plomb avec un indice d’octane supérieur à 92, ce qui permettra de mettre fin à l’importation d’essence sans plomb », a ajouté le communiqué.

« L’essence normale, qui a un indice d’octane entre 86 et 89 est consommée surtout par des véhicules ne nécessitant pas une qualité avec un indice d’octane supérieur. Le marché national peut être approvisionné à 100% par nos raffineries », a précisé la même source.

Rédaction d’Algerie360