Référendum du 1er novembre : La date de début de la campagne électorale dévoilée

Mohamed Chorfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a révélé aujourd’hui le 20 septembre, que le début de la campagne électorale pour le référendum de la constitution du 1er novembre, aura lieu le 7 octobre.

Mohamed Chorfi a déclaré que le processus de révision exceptionnelle des listes électorales a connu une forte dynamique et participation citoyenne, affirmant que l’opération qui a débuté le 20 septembre dernier, s’est déroulée dans de bonnes conditions sur le plan organisationnel.

Concernant la campagne, Chorfi a affirmé lors de son passage sur les ondes de radio nationale tant qu’invité à l’émission « Deif El Sabab » de la chaine 1, que les citoyens ont fait preuve de plus de vitalité et d’engagement lors du processus extraordinaire de révision des listes électorales qui s’est terminé dimanche, précisant qu’une moyenne de 15 603 citoyens inscrit quotidiennement. Ce qui représente « une augmentation de 20 % de la citoyenneté dynamique, le même responsable a ajouté que, le rôle de l’ANIE, lors de cette campagne, consiste à sensibiliser le citoyen quant à l’importance de ce rendez-vous politique et la nécessité d’accomplir son devoir en toute liberté.

