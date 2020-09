Oum El Bouaghi : Arrestation d’un duo spécialisé dans le vol de domicile

Deux cambrioleurs ont été interpellés et arrêtés par les éléments de la Sûreté de daïra de Meskiana dans la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Selon la cellule de communication de la Sûreté de daïra de Meskiana, une localité située à 60 km à l’est du chef-lieu de wilaya d’Oum El Bouaghi, un jeune homme et sa complice, une jeune femme, ont été arrêtés par les éléments de cette division. Les mis en cause, âgés respectivement de 27 et 29 ans, ont été interpellé pour une affaire de vol de domicile.

Suite à une plainte déposée par un citoyen habitant la ville de Meskiana, mettant en cause des personnes qui se sont introduites dans son domicile, lui subtilisant des sommes d’argent en monnaie locale et étrangère, les limiers ont procédé à la recherche d’indices sur les lieux du vol.

Les investigations ont révélé l’identité du principal voleur, en fuite à Tichy, une commune de la wilaya de Béjaïa, ainsi que celle de la jeune femme qui a été tout de suite arrêtée. L’avis de recherche national lancé a permis l’arrestation de l’auteur de ce vol qui a dérobé une importante somme d’argent en dinars et en euros.

Pour rappel, les deux mis en cause ont été comparu devant le procureur de la République, et ont été inculpés pour motif de vol de domicile.

Rédaction d’Algérie360.