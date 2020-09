Ministère de l’Enseignement supérieur : Lancement de « la plateforme du chercheur Algérien »

Dimanche a été marqué par le coup d’envoi de la « plateforme du chercheur Algérien » qui permettra d’inventorier et de recenser toutes les informations relatives à la recherche scientifique.

En effet, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a donné, hier dimanche à Alger, le coup d’envoi de « la plateforme du chercheur algérien » (research.dz), en précisant que cette plateforme se veut « une structure informatique visant l’inventoriage, le recensement et la centralisation de toutes les informations ayant trait au chercheur et à la recherche scientifique en Algérie ».

« La collecte de toutes ces informations et données pour enrichir cette plateforme ne saurait être effectuée qu’à travers la conjugaison des efforts et la collaboration entre les instances concernées dans le secteur », a indiqué M. Benziane.

Soulignant l’importance de cette plateforme numérique, Abdelbaki Benziane a ajouté qu’elle « constitue un jalon supplémentaire pour le renforcement de la gouvernance de la gestion de la recherche scientifique à travers la présentation d’un outil unifié pour fournir aux chercheurs et aux gestionnaires des outils de recherche et d’observation qui leur permettront d’exploiter rationnellement les moyens et les équipements scientifiques disponibles au niveau national ».

« L’édification de l’Algérie nouvelle exige du secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique d’accompagner les aspirations de la société en général et le système universitaire en particulier, en tenant en compte les impératifs de qualité », a soutenu le ministre de l’Enseignement supérieur.

Rédaction d’Algérie360.