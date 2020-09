« Le FLN soutient le projet de révision de la Constitution » (Baadji)

Le Secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji, a fait savoir, hier dimanche, que son parti soutenait le projet de révision de la Constitution.

Lors d’une réunion du FLN au Centre international de conférences (CIC) d’Alger, Baadji a appelé les élus de son parti à mener « une large campagne de mobilisation » pour inciter les citoyens à participer massivement au référendum du 1er novembre.

Le FLN « soutient le projet de révision de la Constitution car il permet d’amorcer un saut qualitatif en faveur de la naissance de la Nouvelle République où règnent la justice, la loi, la répartition équitable des richesses du pays comme en rêvaient les initiateurs de la Déclaration du 1e Novembre », a-t-il déclaré.

Le projet de révision de la loi fondamentale du pays institué par le Président Tebboune renforce les droits et libertés individuelles et collectives, et consacre le caractère républicain et l’indépendance de la justice, a ajouté Baadji.

Rédaction d’Algerie360