Coronavirus France : Deux prix Nobel préconisent un reconfinement total en décembre

Deux prix Nobel d’économie ont fortement recommandé la mise en place d’un reconfinement général durant le mois de décembre afin d’éviter les éventuelles contaminations.

Dans une tribune publiée dans Le Monde, Abhijit Banerjee et Esther Duflo, deux prix Nobel de l’économie on fait part de leur avis concernant un potentiel reconfinement général en France, « l’anticipation est le mot d’ordre pour éviter les contaminations », ont-ils affirmé à la même source.

« Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 augmente régulièrement depuis le début du mois d’août, et cela plus rapidement en France que chez ses voisins. Certes, de plus en plus de tests sont réalisés. Mais, le taux de positivité augmente aussi. Il est donc indéniable que l’épidémie progresse… vite », ont annoncé les deux prix Nobel.

« Les citoyens responsables vont bientôt faire face à des dilemmes cornéliens entre leurs différents devoirs, et il est déraisonnable de ne pas les guider dans ces choix. Les rassemblements familiaux, avec leurs longs moments de convivialité autour d’une table sont malheureusement propices aux contaminations », ont souligné les deux spécialistes.

Selon Abhijit Banerjee et Esther Duflo, « la perspective d’un reconfinement, même local, est un repoussoir et l’on sent une résistance forte à limiter les activités, en particulier les plus lucratives », ont-ils stipulé, en ajoutant qu’il faudrait « décréter un confinement dans tout le territoire pour la période de l’Avent, disons du 1er au 20 décembre, en demandant aux familles de rester chez elles et de ne pas anticiper les vacances en se précipitant chez les grands-parents ».

Par ailleurs, la hausse des cas de contamination est l’une des raisons pour laquelle le gouvernement a prévu des restrictions fortes afin de lutter contre la pandémie. Ainsi, les élus et les professionnels ont témoigné d’une vive colère suite à la fermeture des bars et des restaurants ayant été perçu comme une « punition collective ».

Rédaction d’Algérie360.