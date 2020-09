Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 28 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 146 nouvelles contaminations au Covid-19 et 5 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 51213 , celui des décès à 1719, alors que le total des patients guéris passe à 35962.

Voici les principaux événements de journée du lundi 28 septembre 2020 :

Le Secrétaire général du Front de libération nationale (FLN), Abou El Fadhl Baadji, a fait savoir, hier dimanche, que son parti soutenait le projet de révision de la Constitution. … lire la suite

Le chef du Pentagone, Mark Esper, va effectuer cette semaine une visite de travail en Algérie. … lire la suite

Une réunion d’urgence à huis clos du Conseil de sécurité des nations unis sur le « Nagorny Karabakh », aura lieu, demain mardi 29 septembre, à la demande de pays européens. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné, ce lundi 28 septembre, « le lancement immédiat » de l’organisation des sports scolaires et universitaires. … lire la suite

Le ministère de l’Énergie a apporté, ce lundi 28 septembre, précisions sur concernant la Suppression de commercialisation et de production de l’essence super ‘avec plomb’ à partir de 2021. … lire la suite

La nouvelle présidente du parti Tajamoue Amal El Djazaïr (TAJ), Fatima-Zohra Zerouati, a appelé, ce lundi 28 septembre, à voter « oui » sur le projet de révision de la Constitution. … lire la suite

Des spécialistes dans le domaine de la psychiatrie ont tiré la sonnette d’alarme concernant la situation des adolescents souffrant de troubles mentaux en Algérie. … lire la suite

Suite a des rumeurs relayées sur les réseaux sociaux, le directeur de la communication de la compagnie aérienne filiale de Sonatrach, Karim Behar, a assuré qu’aucun avion de Tassili Airlines ne s’est crashé ce lundi 28 septembre dans la wilaya de Ain M’lila. … lire la suite

L’Union nationale des ordres des avocats (UNOA) a annoncé, ce lundi dans un communiqué, le boycott de l’activité judiciaire en solidarité avec le barreau d’Alger, suite aux incidents survenus à la Cour le jeudi dernier. … lire la suite

Deux cambrioleurs ont été interpellés et arrêtés par les éléments de la Sûreté de daïra de Meskiana dans la wilaya d’Oum El Bouaghi. … lire la suite

Le ministère de l’Éducation nationale, en concertation avec les partenaires sociaux du secteur, a dévoilé lors de la réunion tenue hier dimanche le protocole sanitaire en prévision de la prochaine entrée à l’école, dont la date n’a pas encore été fixée. … lire la suite

Un ressortissant Algérien sera jugé ce lundi près la Cour criminelle de Nantes pour agression sexuelle contre deux femmes. … lire la suite

Après les dernières déclarations du président de l’autorité de régulation des Hydrocarbures Rachid Nadil portant sur la suppression à compter de 2021 de la commercialisation de l’essence super avec plomb au niveau des stations-services, le ministère de l’Énergie publie un communiqué où il confirme cette information. … lire la suite

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid est revenu ce dimanche, lors d’une rencontre virtuelle de sensibilisation sur la rage organisée par visioconférence au siège du ministère, sur la lutte contre la propagation cette maladie. … lire la suite

Dimanche a été marqué par le coup d’envoi de la « plateforme du chercheur Algérien » qui permettra d’inventorier et de recenser toutes les informations relatives à la recherche scientifique. … lire la suite

Un trentenaire Indien a été arrêté dans la ville de Bargarh, à l’Est de l’Inde, pour la fabrication de faux vaccins anti-covid. … lire la suite

Des journalistes, des avocats, des militants des droits de l’Homme, des citoyens et des représentants de partis politiques, ont à nouveau exprimé leur stupéfaction et indignation face au verdict prononcé à l’encontre de Khaled Drareni, lors du sixième si tin organisé aujourd’hui le lundi 28 septembre à Alger devant la maison de la presse Tahar Djaout. … lire la suite

Deux prix Nobel d’économie ont fortement recommandé la mise en place d’un reconfinement général durant le mois de décembre afin d’éviter les éventuelles contaminations. … lire la suite

Les procès de corruption impliquant des anciens ministres et hauts cadres de l’époque du président déchu Abdelaziz Bouteflika se poursuivent, et continuent de révéler de graves dépassements et préjudices causé aux finances de l’État. … lire la suite

Me Farouk Ksentini, l’avocat du général Toufik dans le procès de la « réunion secrète » ayant regroupé ce dernier avec Saïd Bouteflika, le général Athmane Tartag et Louisa Hanoune, est revenu sur les détails des recours introduits par les prévenus. … lire la suite

Durant la période du 15 au 21 septembre, 6 personnes ont trouvé la mort dans plusieurs accidents de la route tandis que 390 autres ont été blessées. … lire la suite

Le Ministère de la Défense Nationale annoncé dans un communiqué rendu public aujourd’hui le 28 septembre, que les services de la police judiciaire relevant de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure ont procédé à l’interpellation du dénommé « Zohir Ansel » dit « Karim Sifou », prétendu président du pseudo Conseil des Jeunes Algériens. … lire la suite

Le bâtonnier d’Alger Me Abdelmadjid Sellini a eu un malaise lors de l’audience du procès de l’homme d’affaire Mourad Oulmi tenu jeudi dernier à la Cour d’Alger. Et c’est cet « incident », qui a été derrière le mouvement de protestation des avocats. … lire la suite

Mohamed Chorfi, président de l’Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) a révélé aujourd’hui le 20 septembre, que le début de la campagne électorale pour le référendum de la constitution du 1er novembre, aura lieu le 7 octobre. … lire la suite

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a entamé, aujourd’hui lundi, une visite de travail en Tunisie, indique un communiqué du ministère. … lire la suite

La pandémie du Coronavirus a fait pas moins de 994.511 morts dans le monde depuis l’annonce de son apparition faite par le bureau de l’OMS en Chine, fin décembre de l’année dernière. … lire la suite