Alger : 6e rassemblement de soutien au journaliste Khaled Drareni (vidéo)

Des journalistes, des avocats, des militants des droits de l’Homme, des citoyens et des représentants de partis politiques, ont à nouveau exprimé leur stupéfaction et indignation face au verdict prononcé à l’encontre de Khaled Drareni, lors du sixième si tin organisé aujourd’hui le lundi 28 septembre à Alger devant la maison de presse Tahar Djaout.

Des dizaines de journalistes et de citoyens se sont rassemblés à la Maison de la Presse Tahar Djaout à Alger. Il s’agit du Sixième sit-in pour exiger la libération immédiate et sans conditions du jornaliste Khaled Drareni.

Et comme chaque lundi, « Libérez sahafa, libérez sahafa (libérez la presse) », « Khaled Drareni sahafi hor (Khaled Drareni est un journaliste libre) », «Sahafa horra, adala moustakilla» (Presse libre, justice indépendante), «Khaled sahafi, machi khabardji» (Khaled est un journaliste, pas un informateur), «Libérez les détenus», «Libérez les otages», «Libérez la presse», ont scandé les manifestants.

التجمع السادس بدار الصحافة بالعاصمة للمطالبة بإطلاق سراح الصحفي خالد درارني وجميع معتقلي الرأي. Publiée par ‎سمعنا: Comité pour la libération du journaliste Khaled Drareni‎ sur Lundi 28 septembre 2020

Pour rappel, Directeur du site d’information Casbah Tribune et correspondant en Algérie pour la chaîne TV5 Monde et Reporters sans frontières (RSF), Khaled Drareni, 40 ans, est incarcéré depuis le 29 mars. Il a été condamné en appel à 2 ans d’emprisonnement et à une lourde amende pour « incitation à attroupement non armé » et « atteinte à l’unité nationale ».

Rédaction d’Algérie360