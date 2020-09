6 morts et 390 blessés en une semaine au bilan des accidents de la route

Durant la période du 15 au 21 septembre, 6 personnes ont trouvé la mort dans plusieurs accidents de la route tandis que 390 autres ont été blessées.

Selon le bilan de la Sûreté nationale, 6 personnes ont trouvé la mort et 390 autres ont été blessées lors de plusieurs accidents de la route survenus dans les zones urbaines durant la période allant du 15 au 21 septembre. Le nouveau bilan fait état d’une augmentation dans le nombre d’accidents (103 de plus) et de blessés (101 de plus), « tandis que le nombre de décès demeure inchangé », a précisé la Sûreté de wilaya.

En outre, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a rappelé aux conducteurs la nécessité de faire preuve de prudence, mettant à la disposition des citoyens le numéro vert « 1548 » et celui de secours « 17 », afin de recevoir tout signalement.

Ainsi, les données communiquées ont indiqué que la raison majeure de ces accidents était le facteur humain à plus de 95% en raison du non-respect du code de la route.

Rédaction d’Algérie360.