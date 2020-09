Tizi Ouzou : Un réseau spécialisé dans le vol de véhicules neutralisé

Un réseau spécialisé dans le vol de véhicules a été démantelé par les éléments de la Gendarmerie Nationale de la wilaya de Tizi-Ouzou.

Un communiqué rendu public vendredi par le chargé de communication du groupement territorial de la Gendarmerie Nationale, a fait état de l’arrestation de deux personnes, membres d’un réseau spécialisé dans le vol de véhicules à Tizi-Ouzou.

L’intervention des éléments de la GN ainsi que l’arrestation des deux suspects a été effectuée suite à un appel téléphonique vers le numéro Vert « 1055 » de la Gendarmerie nationale, reçu d’un chauffeur de camion. « La victime a fait l’objet d’une agression sur la route dans la région de Draâ-el-Mizan, au sud-ouest de la wilaya, par trois individus qui l’ont ligotée avant de voler son camion », a indiqué le communiqué.

Les investigations ont permis l’identification des trois mis en cause dans cette affaire et l’interpellation de deux d’entre eux, tandis que le troisième est en fuite et reste activement recherché. En outre, le chargé de communication a affirmé que les recherches se poursuivaient afin de retrouver le camion volé.

L’arrestation des deux membres du réseau a permis d’élucider plusieurs autres affaires similaires, commises dans la wilaya de Tizi-Ouzou par ce même réseau. Toutefois, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre de ces deux individus qui seront présentés devant le parquet.

