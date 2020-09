Tébessa : Un trentenaire arrêté pour fabrication clandestine de cartouches pour fusils de chasse

Un trentenaire a été interpellé et arrêté par les services de police du 5e arrondissement de la Sûreté de wilaya suite à la découverte d’un atelier clandestin de fabrication de cartouches pour fusils de chasse.

Selon la cellule de communication de la Sûreté de la wilaya de Tébessa, les éléments des services de police du 5e arrondissement ont procédé à l’arrestation d’un homme âgé de 33 ans après la découverte d’un atelier clandestin de fabrication de cartouches pour fusils de chasse.

Suite à une violente explosion, suivie d’une forte détonation rapportée par les habitants de la localité, les policiers en patrouille sont intervenu et ont interpellé le mis en cause au sein de son domicile, un appartement situé dans un quartier populeux dans la ville de Tébessa.

Au cours de la perquisition du logement, les policiers ont découvert et saisi plus de 700 cartouches et 39 kg de poudre noire, ainsi qu’un lot d’accessoires servant à la fabrication de munitions pour fusils de chasse.

En outre, le mis en cause a été placé en garde à vue, en attendant de comparaître devant les instances judiciaires.

