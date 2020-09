Jijel : Le détenu Yasser Rouibah condamné à une lourde amende

Le verdict dans le procès du détenu Yasser Rouibah, englobant trois affaires, a été rendu ce dimanche au tribunal de Jijel, a indiqué le Comité national pour la libération des détenus CNLD.

Malgré qu’il quitte la prison aujourd’hui dimanche 27 septembre 2020, vu qu’il n’a pas été condamné à de la prison, Yasser Rouibah est contraint de payer la lourde amende de 250 000 DA, soit 25 millions de centimes.

Il a été condamné à « 100 000 Da d’amende dans le 1er dossier (Atteinte à la personne du président de la République, Outrage à corps constitué), 100 000 Da dans le 2ᵉ dossier (Publications Facebook pouvant porter atteinte à l’intérêt national) et à 50 000 Da dans le 3ᵉ dossier (incitation à attroupement) ».

À noter que le parquet « avait requis 3 ans de prison ferme dans la 1 ère affaire, et 3 ans de prison ferme dans la 2ᵉ affaire, et 1 an de prison ferme dans la 3ᵉ affaire, à l’encontre du détenu Yasser Rouibah, aujourd’hui, dimanche 27 septembre, lors de son procès au tribunal de Jijel », a précisé le CNLD.

Il a été arrêté samedi 19 septembre et placé sous mandat de dépôt dimanche 20 septembre 2020, après sa comparution immédiate au tribunal de Jijel. Son procès avait été renvoyé au 27 septembre.

Rédaction d’Algerie360