Huit universités Algériennes dans le Top 100 des meilleures universités en Afrique

Huit campus Algériens ont figuré lors d’un classement qui classifie les campus au sein d’un Top 100 des meilleures universités en Afrique.

Le principal annuaire et moteur de recherche de l’enseignement supérieur international « Unirank » a classé huit campus algériens dans le Top-100 des meilleures universités d’Afrique. Ainsi, huit universités à travers le territoire Algérien ont été recensés au Top 100 d’Unirank.

En outre, l’université Kasdi-Merbah d’Ouargla a occupé le plus haut rang, en se positionnant à la 39e place, suivie de l’université Abou Bakr-Belkaïd de Tlemcen (47e), et l’université Mohamed Khider de Biskra (49e). L’université des Frères-Mentouri de Constantine a été classée 54e, devançant l’université de Sétif Ferhat-Abbas à la 72e place.

L’université Hassiba-Ben Bouali de Chlef a été classée 100e, l’université Abderrahmane-Mira de Béjaïa 86e, et l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a occupé la 74e place du Top 100.

Les huit premières places du classement ont été occupées par l’Afrique du Sud qui a décroché à elle seule les huit premières places dans le Top-10, suivie du Kenya et de l’Égypte.

À noter que l’annuaire et moteur de recherche de l’enseignement supérieur international « Unirank » classe, chaque année, plus de 13.723 universités et collèges officiellement reconnus dans 200 pays.

