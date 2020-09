Exploitation artisanale de l’or dans le sud : Arkab s’exprime depuis Illizi

Le ministre des mines Mohamed Arkab est revenu ce dimanche depuis Illizi sur le projet de l’exploitation artisanale de l’or dans le grand sud algérien.

Selon le ministre, « la relance de l’activité minière dans le Grand Sud, qui constitue une valeur ajoutée pour l’économie, entre dans le cadre de l’orientation du Gouvernement vers la diversification de l’économie nationale ».

Ce projet interviendra « à travers la mise en place d’un cadre juridique et réglementaire donnant la possibilité aux jeunes d’une exploitation artisanale de l’or, en vertu d’autorisations qui leur seront accordées avec des conditions précises et des facilitations dans leur octroi, et permettant aussi de mettre fin à l’exploitation anarchique des métaux et leur contrebande », a précisé le ministre des Mines.

Plusieurs sites ont été identifiés dans la région de Djanet pour l’activité d’exploitation minière artisane de l’or par les jeunes de la région, qui vont bénéficier de l’encadrement, la formation et l’accompagnement dans le domaine, sous la supervision de spécialistes de l’Agence nationale pour la transformation de l’or et de l’Agence du service géologique en Algérie, a soutenu Arkab.

Huit périmètres ont été identifiés dans la wilaya d’Illizi pour l’exploitation minière artisanale de l’or dans les sites de Tiririne et Akendouker, dont les dossiers ont été étudiés par les services techniques de la wilaya qui ont donné leur aval pour leur exploitation, selon les explications fournies lors de la visite.

Rédaction d’Algerie360