Direction Générale des Douanes : Plus de 97 millions de DA de marchandises saisies à l’aéroport d’Alger

Des marchandises d’une valeur totale de 97,05 millions de DA ont été saisis, entre début janvier et le 15 septembre 2020, par les services des Douanes de l’aéroport international d’Alger.

Selon la Direction Générale des Douanes, les services des Douanes (Division voyageur), ont saisi, durant la période qui s’étend du début du mois de janvier, jusqu’au 15 septembre, une valeur totale de marchandise estimée à 97,05 millions de DA, lors de 306 affaires de marchandises donnant lieu à des amendes d’une valeur de plus de 103 millions de Da.

Les importantes saisies réalisées par nature de marchandises ont concerné les armes, une quantité de drogue, ainsi qu’une quantité de 150 unités de psychotropes. Les services des Douanes ont également saisi durant la même période 898 cartouches de cigarettes.

Les services des Douanes ont également fait état d’un bilan de saisis de 85.860 euros, de 21.050 dollars et d’une quantité de 869,39 grammes d’or et 1,62 kg d’argent, représentant, au total, une valeur de 16,35 millions de DA tandis que le montant des amendes encourues par les contrevenants a atteint plus de 37,7 millions de DA.

Concernant le trafic aérien, le même service a enregistré durant la même période, un total de 8317 vols, dont 3995 arrivées et 4322 départs. Le nombre total de passagers reçus s’élève à lui à 914.706 voyageurs, dont 435.663 arrivés et 479.043 départs.

À noter qu’au bilan de 2019, 908 affaires contentieuses ont été enregistrées, ayant permis des saisies de marchandises d’une valeur totale de plus de 338 millions DA avec des amendes infligées d’une valeur de plus de 5,2 millions de DA.

