Cour d’Alger : Nouveau sit-in de protestation des avocats (vidéo)

Une véritable levée de boucliers de la part des avocats après un incident survenu à la cour d’Alger suite auquel le bâtonnier Abdelmadjid Sellini a été victime d’un malaise qui a nécessité son évacuation à l’hôpital, une dizaines de robes noirs ont à nouveau organisé un sit-in de protestation aujourd’hui dimanche le 27 septembre 2020, devant la cour d’Alger.

Les avocats maintiennent la pression et multiplient les actions sur le terrain, en effet, la colère et le large élan de solidarité avec leur collègue le bâtonnier du barreau d’Alger, Abdelmadjid Sellini, se poursuit aujourd’hui le dimanche, plusieurs avocats sont venus marquer leur solidarité, ces derniers ont exprimé leur colère, et ils ont hué le nom du ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Belkacem Zeghmati, « dégage Zeghmati, dégage !» et « barakat, barakat men aâdalat el taâlimat » (Y en a marre de la justice des instructions », « Chaab yourid aadala moustaqila ».

Pour rappel, et en solidarité avec leur confrère, le bâtonnier Abdelmadjid Sellini, l’Ordre des avocats d’Alger a annoncé, vendredi, que « toute activité judiciaire à la Cour d’Alger et dans tous les tribunaux qui lui sont affiliés sera boycottée à partir de dimanche 27 septembre jusqu’au 4 octobre ».

#المحامين يحتجون في مجلس قضاء #الجزائر #الجزائر #الحراك_الشعبي #كورونا #كوفيد_19 #Algérie #algeria #corona #covid_19 #hirak Publiée par ‎Mustapha Bastami مصطفى بسطامي‎ sur Dimanche 27 septembre 2020

Rédaction d’Algérie360