Attaque de Paris : l’Algérien suspecté à tort livre son témoignage

Lors de l’attaque à l’arme blanche perpétrée le vendredi dernier à proximité des anciens locaux du journal satirique Charlie Hebdo à Paris, un jeune d’origine algérienne a également été suspecté.

Le jeune de 33 ans a finalement relâché dans la soirée de vendredi car mis hors de cause par les enquêteurs de la section antiterroriste (SAT) de la brigade criminelle. Dans des déclarations rapportées par le journal Le Monde, le jeune affirme : « je voulais être un héros et je me suis retrouvé derrière les barreaux ».

Il témoigne qu’il avait entendu des cris alors qu’il entrait dans sa voiture. « A ce moment-là, je vois un mec suspect qui court en direction du métro Richard-Lenoir, je suis parti directement pour le suivre », a-t-il raconté.

Et d’ajouter, « la course-poursuite se prolonge dans le métro. Je me suis retrouvé sur le quai d’en face, je le vois de l’autre côté. Je lui ai dit : Toi, reste là ! J’ai fait comme un flic ». Le jeune d’origine algérienne reprend les escaliers pour retrouver l’assaillant sur le bon quai.

Et c’est là que les policiers de la brigade de recherche et d’intervention (BRI) l’interpellent. « Ils me demandent si je veux prendre un avocat, mais moi je ne voulais pas, je n’ai rien fait, je n’ai pas besoin d’avocat ! », a-t-il ajouté.

Rédaction d’Algerie360