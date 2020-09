Poutine propose aux USA de conclure un pacte mondial sur la sécurité numérique

Après plusieurs années de conflit et de confrontation dans le domaine du numérique, Moscou a proposé à Washington, ce vendredi 25 septembre, de conclure un pacte mondial sur la sécurité numérique.

Le Président russe, Vladimir Poutine, s’est adressé aux États-Unis, dans une déclaration publiée par le Kremlin hier, pour proposer « d’échanger des garanties mutuelles de non-ingérence, y compris dans les processus électoraux, notamment par l’usage de technologies de l’information et de la communication ».

Cette proposition intervient avec l’approche de l’élection présidentielle américaine, prévue le 3 novembre prochain, et tend de conclure « un accord mondial contre l’usage belliqueux des nouvelles technologies, notamment dans les processus électoraux ».

« L’un des défis stratégiques majeurs du monde contemporain est le risque d’une confrontation d’ampleur dans le domaine numérique. Une responsabilité particulière pour l’éviter incombe aux acteurs clés de la sécurité mondiale dans le domaine de l’information », a indiqué le Président russe.

Pour le Président russe, cette démarche va permettre « d’accroître le niveau de confiance entre les États, et contribuera à la sécurité et la prospérité des peuples russe et américain ainsi qu’à la construction d’une paix mondiale dans l’espace de l’information ».

« En m’adressant à tous les pays, y compris les États-Unis, je propose d’arriver à un accord mondial sur un engagement politique des États à ne pas mener la première frappe usant des technologies de l’information et de la communication », a rajouté M. Poutine.

« Ne soyons pas otage de nos désaccords politiques », a-t-il encore souligné.

Rédaction d’Algérie 360.