Oran : Le lanceur d’alerte Noureddine Tounsi sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction du tribunal correctionnel de la Cité Djamel, wilaya d’Oran, a placé l’ancien employé du port d’Oran, lanceur d’alerte dans la lutte contre la corruption, Noureddine Tounsi, sous mandat de dépôt.

En effet, « M. Tounsi a été interpellé lundi dernier, puis conduit au siège de la Sûreté de la même wilaya et placé en garde à vue pendant 48 heures. Mercredi dans l’après-midi, il a été présenté devant la justice, puis placé sous mandat de dépôt par le magistrat instructeur », rapporte notre confrère Liberté.

Selon les informations rapportées par la même source, le procureur de la République poursuit Noureddine Tounsi pour « intelligence avec l’étranger, divulgation de secrets professionnels et outrages et violences à fonctionnaires et institutions de l’État ».

L’avocat de M. Tounsi, M. Farid Khemisti, a estimé qu’on « reproche à son client ses liens avec la Plateforme de protection des lanceurs d’alerte en Afrique (PPLAAF) », qui, selon lui, a été qualifiée de « partie étrangère ». Mais aussi « ses interventions sur les réseaux sociaux dénonçant le fonctionnement de la justice et le comportement suspect de certains magistrats ».

« Comme son nom l’indique, la PPLAAF est une structure qui vise à protéger les lanceurs d’alerte, ce que Noureddine Tounsi est depuis plusieurs années. Quant aux reproches qu’il fait à certains magistrats, il affirme disposer de preuves irréfutables à l’appui », a indiqué l’avocat.

La même source souligne qu’il y a peine quelques jours, « M. Tounsi avait introduit une plainte contre les dérives de magistrats à travers la plateforme numérique du Ministère de la Justice, et a dénoncé le refus du parquet général d’Oran d’enregistrer celle-ci ».

« J’ai reçu un message me confirmant l’enregistrement de ma réclamation et m’enjoignant de me rendre au parquet général d’Oran pour déposer le dossier. Mais l’instance judiciaire a refusé d’accuser réception », avait-il dénoncé.

