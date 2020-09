Mohcine Belabbas : « Le désir de changement profond s’est transformé en un éveil collectif »

Le Président du RCD, Mohcine Belabbas, a évoqué la situation politique en Algérie lors de la 6ᵉ session du Conseil national du parti, qui s’est tenue ce vendredi 25 septembre.

Pour le Président du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD), Mohcine Belabbas, « le pays va mal, il va mal parce que la crise de légitimité que les Algériennes et les Algériens subissent, depuis l’indépendance nationale en 1962, s’éternise et, conséquemment les tentations de repli sur soi et de désespoir trouvent du terreau ».

Lors de son allocution, M. Belabbas est revenu sur « le soulèvement de février, qui a surpris tout le monde », et a indiqué que « le désir de changement profond a pris une autre dimension pour se transformer en un éveil collectif et un sursaut populaire provoquant une libération de la parole et de l’expression publique d’une qualité et d’une maturité insoupçonnées ».

Dans le contexte épidémiologique actuel, lié à la pandémie du Coronavirus (Covid-19), le Président du RCD a rappelé qu’actuellement « les défis sont immenses et les urgences sont partout : urgence sanitaire, urgence dans le secteur de l’éducation et de l’enseignement, urgence économique et sociale, urgence institutionnelle, urgence de redéploiement diplomatique régional et international qui prend en compte d’abord les intérêts du pays avant ceux des pouvoirs ».

En effet, M. Belabbas a estimé que « la pandémie déclenchée par le virus de la Covid-19 a confirmé la faillite du système national de santé et le délabrement avancé des structures publiques. Le désinvestissement opéré de façon continue sous l’ère de Bouteflika, conjugué à une politique salariale démobilisatrice ne pouvait qu’achever un système déjà agonisant sous l’effet d’une bureaucratie tentaculaire ».

Enfin, le Président du RCD a rappelé que « la victoire du combat du peuple algérien pour conquérir les libertés et le droit de construire son État est inéluctable », soulignant que « la transition démocratique qui consiste à construire les conditions de la mise en place de ces paradigmes de liberté et de progrès n’est pas une recette immuable et sans aspérités », pour conclure que « l’offre politique des forces du pacte pour l’alternative démocratique (PAD) est plus que jamais d’actualité et est un acquis pour la confluence des luttes démocratiques et l’aboutissement des revendications de la révolution de Février ».

