Liban : Incapable de former un gouvernement, le Premier Ministre démissionne 

Après avoir essayé de former un nouveau gouvernement, le Premier Ministre libanais, Mustapha Adib, a annoncé sa démission ce samedi, 26 septembre.

Cette annonce a été faite suite à une réunion avec le Président libanais, Michel Aoun, où le Premier Ministre libanais, Mustapha Adib, a décidé d’abandonner ses fonctions et de démissionner de son poste, après avoir essayé de former un nouveau gouvernement pendant plus d’un mois.

Mustapha Adib s’est excusé auprès du peuple libanais, et a expliqué sa démission par le fait que « les partis politiques n’aient pas rempli sa condition, notamment la politisation de la formation d’un gouvernement ».

Pour rappel, Mustapha Adib a été désigné au poste de Premier Ministre en août dernier, et lors de la visite du Président français, Emmanuel Macron, à Beyrouth, ce dernier avait promis d’organiser une conférence de soutien au Liban à la seule condition que le pays arrive à former un nouveau gouvernement dans un délai de 15 jours.

Rédaction d’Algérie 360.