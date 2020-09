Royaume-Uni : Un jeune algérien agressé et assassiné 

Un jeune algérien, Ammar Terbeche, a été agressé et assassiné par trois individus dans un parking à Manchester au Royaume-Uni.

Selon les informations rapportées par notre confrère Le Jeune Indépendant, un jeune algérien, Ammar Terbeche, âgé de 32 ans et résidant en Angleterre, a été agressé et assassiné par trois individus dans un parking dans le quartier de Rochdale à Manchester au Royaume-Uni, dimanche dernier.

Grâce à des caméras de surveillance, la police a pu savoir que la victime a été attaquée par trois agresseurs, puis a été percutée par un camion, intentionnellement, l’ayant pas aperçue dans le parking mal éclairé.

En effet, selon la police locale, l’heure du décès a été constatée à 3:10 du matin, et le crime a eu lieu dans des heures tardives où les commerces étaient fermés et le parking vide.

La famille et les amis de la victime, très touchés par ce tragique incident, assurent que le défunt était un individu « paisible, courtois et respectueux ». Sur les réseaux sociaux, la diaspora algérienne en Angleterre a rendu hommage au défunt Ammar, et a exprimé son soutien à sa famille.

Les sources du quotidien arabophone El Khaber indiquent que « la police locale a pu identifier et arrêté l’un des trois agresseurs ce vendredi, 25 septembre », rajoutant que le « Consulat de l’Algérie à Manchester poursuit cette affaire de près ».

Rédaction d’Algérie 360.