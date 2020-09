Palestine : Mahmoud Abbas réclame à l’ONU une conférence internationale 

Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a réclamé à l’ONU, ce vendredi, 25 septembre, l’organisation d’une conférence internationale début 2021.

Le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a réclamé à l’ONU ce vendredi, 25 septembre, l’organisation d’une conférence internationale portant sur le conflit israélo-palestinien, et ce après les prochaines élections présidentielles américaines, soit en début de l’année 2021.

« J’appelle le secrétaire général des Nations unies à commencer les préparatifs pour une conférence internationale en début d’année prochaine qui réunisse toutes les parties concernées », a déclaré le Président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas.

« Cette conférence doit avoir toute l’autorité nécessaire pour lancer un processus de paix sincère sur la base du droit international et garantir au peuple palestinien son indépendance et sa liberté dans son propre État », a-t-il rajouté.

Dans ce même contexte, Mahmoud Abbas a critiqué le plan proposé par le Président américain, Donald Trump, en début d’année, et qui « ne prévoit qu’un État palestinien réduit à sa part congrue », mais aussi les accords conclus récemment entre Israël et deux pays arabes, le Royaume de Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, sous l’égide des États-Unis.

« Par son agression, Israël a renié tous les accords qu’il a signés et a sapé la solution à deux États », a estimé M. Abbas.

« Par ses actes unilatéraux et irresponsables, il est en train de détruire les dernières chances de paix. Comme si ce n’était pas suffisant, Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn viennent de signer des accords de normalisation en violation de l’Initiative de paix arabe et des principes d’une solution juste et durable conforme au droit international », a-t-il encore ajouté.

Rédaction d’Algérie 360.