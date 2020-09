ONU : Cuba et l’Afrique du Sud appellent à la fin de l’occupation du Sahara Occidental et de la Palestine

Le Président cubain, Miguel Diaz Canel Bermudez, et le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, ont appelé, devant l’Assemblée générale des Nations Unies, à la fin de l’occupation illégale du Sahara Occidental et de la Palestine.

Lors de la 75ᵉ Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui s’est tenue mardi dernier, le Président cubain, Miguel Diaz Canel Bermudez, ainsi que le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa, ont appelé dans leurs discours à la fin de l’occupation illégale du Sahara Occidental et de la Palestine, et ont réitéré leur soutien à l’autodétermination des deux populations.

« Alors que nous célébrons l’anniversaire de la fondation d’une organisation vouée à la liberté et à l’égalité, les peuples de Palestine et du Sahara Occidental continuent de vivre sous l’occupation », a indiqué le Président de l’Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa.

M. Ramaphosa, président en exercice de l’Union Africaine (UA), a également réitéré son appel à « la fin de l’occupation illégale du Sahara occidental » et son soutien au « droit des peuples, sahraoui et palestinien, à l’autodétermination ».

Pour sa part, le Président cubain, Miguel Diaz Canel Bermudez, a rappelé, dans son discours devant l’Assemblée de l’ONU, de son soutien au « droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental qui est inscrit depuis 1966 à la liste des territoires non autonomes, et donc éligible à l’application de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU portant déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et peuples coloniaux ».

« Nous réaffirmons notre solidarité invariable avec le peuple sahraoui. Nous réclamons un règlement juste au conflit du Moyen-Orient, lequel repose sur l’exercice réel par le peuple palestinien de son droit inaliénable à construire son propre État dans les frontières antérieures à 1967, avec El Qods-Est comme capitale et nous rejetons les tentatives d’Israël d’annexer de nouveaux territoires en Cisjordanie », a affirmé le Président de Cuba, Miguel Diaz Canel Bermudez.

Pour rappel, cette session coïncide avec le 75ᵉ anniversaire de l’ONU, et s’est tenue à New York (États-Unis) sous le slogan « L’avenir que nous voulons les Nations Unies dont nous avons besoin : réaffirmer notre engagement collectif en faveur du multilatéralisme – affronter la COVID-19- par une action multilatérale efficace ».

Rédaction d’Algérie 360.