Classement des principaux importateurs d’armes dans le MENA, l’Algérie dans le top 10

Dans le rapport de ce mois de septembre du CIP (Center for International Policy), l’Algérie figure dans le top 10 du classement des principaux importateurs d’armes dans la région du MENA.

Selon le rapport du CIP, l’Algérie est le troisième destinataire des armes importées dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), entre 2015 et 2019, avec 10,4 % des armes apportées dans la région, précédée par l’Arabie Saoudite et l’Égypte, avec, respectivement, 29,95 et 14,22 %.

Le rapport du CIP indique que les pays présents dans le top 10 des destinataires des armes dans le MENA, à l’instar du Qatar, de la Turquie, des Émirats Arabes Unis et de l’Irak, représentent plus de 93 % de toutes les armes importées dans la région entre 2015 et 2019.

Dans ce même contexte, la même source rapporte que les principaux fournisseurs d’armes de l’Algérie sont la Russie avec 67 % des armes fournies, la Chine avec 13 % et l’Allemagne avec 11 %.

Rédaction d’Algérie 360.