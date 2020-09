Attar dément l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz à usage domestique

Le Ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a démenti, ce vendredi, les rumeurs relatives à l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz à usage domestique.

En marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Annaba, le Ministre de l’Énergie, Abdelmadjid Attar, a affirmé, ce vendredi, 25 septembre, qu’il « n’y avait aucune intention d’augmenter les prix de l’électricité et du gaz à usage domestique ».

Dans ce même contexte, le premier responsable du secteur énergétique en Algérie a révélé que « 70 % du total de l’énergie produite (électricité, gaz naturel et d’autres matériaux énergétiques) était exploité dans le domaine domestique ».

En supervisant une cérémonie de raccordement au réseau du gaz naturel, des 301 logements ruraux de la région de Kalitoussa, dans la même wilaya, le Ministre Attar a rappelé que « l’approvisionnement en gaz naturel des habitants des zones rurales et ceux des zones d’ombre était une priorité stratégique pour le gouvernement ».

Ainsi, il a mis la lumière sur « l’impératif d’œuvrer à fournir cette énergie en quantité et en qualité requises pour accompagner les investissements économiques dans les domaines productifs générant des emplois, l’industrie et l’agriculture en particulier, et celles des activités de production, des services et des petites et moyennes entreprises », car pour M. Attar « l’énergie constitue le principal moteur du développement ».

