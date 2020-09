Réouverture des frontières : Les pays vers qui l’Algérie pourrait être favorable

Les frontières Algériennes étant toujours fermées, la réouverture n’est toujours pas prévue, que ce soit une reprise des liaisons internes ou internationales.

Selon le porte-parole du Comité scientifique, Dr Djamel Fourar, l’Algérie ne compte pas ouvrir ses frontières avec les pays les plus touchés par la pandémie du Coronavirus, ceci dit, une grande partie des pays européens est concernée. Malgré la nette amélioration de la situation sanitaire dans le pays, les autorités n’ont pas encore avancé de date pour l’ouverture des frontières.

Ainsi, l’Algérie pourrait envisager une réouverture des frontières avec les 120 pays qui affichent des chiffres rassurants, d’après les données les plus récents fournies par Worldometer, à savoir le Kenya, la Serbie, le Cameroun, la Norvège, le Soudan, la Zambie, l’Albanie, la Guinée, les Maldives, Haïti, le Luxembourg, la Mauritanie, le Mozambique, l’Uganda, la Jordanie, Cuba, le Congo, le Rwanda, la Guadeloupe, les Bahamas, le Mali, le Bénin, le Yémen, Bélize, le Chad, le Niger, la Polynésie française, Taïwan, Gibraltar, Monaco, les Seychelles, l’île de la Barbade et le Groenland.

Toutefois, le gouvernement algérien a affirmé prendre en compte la décision du Comité scientifique concernant la réouverture. Le Dr Djamel Fourar pense qu’il ne faut pas ouvrir les frontières avec les pays les plus touchés, y compris les pays européens qui affichent tous des chiffres plus élevés que ceux enregistrés par l’Algérie ces jours-ci, à savoir : la Russie, l’Espagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne, l’Ukraine, la Roumanie, la Belgique, les Pays-Bas, la Pologne, la Biélorussie, le Portugal, la République tchèque, l’Irlande, le Danemark, la Grèce et la Suisse.

Par ailleurs, le Chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a déclaré que l’Algérie allait continuer « à appliquer la même approche pragmatique et scientifique, qui nous a permis de rouvrir les mosquées, les cafés et les plages, sans qu’il y ait plus de contamination ».

Rédaction d’Algérie360.