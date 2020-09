Rentrée scolaire : pour le Pr Ryad Mahiaoui, « la décision est difficile à prendre »

La réouverture des écoles et la rentrée scolaire et constituent un véritable casse-tête aux autorités sanitaires et politiques du pays. La décision ne semble pas être prise dans l’immédiat à en croire les dernières déclarations des responsables.

Intervenant à la chaine 3 de la Radio nationale, le Pr Ryad Mahiaoui, membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus, estime qu’il ne faut surtout pas « se précipiter pour la réouverture des écoles ». Selon lui, la prudence est toujours de mise.

Pour lui, « les décisions sont difficiles à prendre », concernant la prochaine rentrée scolaire. « On ne sait pas comment ce virus va se comporter à l’avenir », d’autant plus « que la concentration dans les écoles est très forte, puisqu’il y a plus de 5 millions d’élèves au niveau de nos établissements scolaires ». « Ça fait réellement peur », a-t-il martelé.

Ceci dit, le Professeur souligne que l’Algérie a toujours pris les bonnes décisions dans sa lutte contre le COVID-19. D’ailleurs, il rappelle « on était parmi les premiers à adopter les protocoles en fermant les frontières, les écoles et les universités ». « Les résultats positifs sont-la pour le moment. J’espère qu’on va consolider tout ça », ajoute-t-il.

Rédaction d’Algerie360