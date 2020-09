Démantèlement de deux réseaux de trafic de drogue à Oran et Ain Témouchent

Deux opérations distinctes, menées par la Brigade de recherche et d’intervention ont permis la neutralisation de deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogue et l’arrestation de 9 individus.

Dans un communiqué rendu public mercredi, la Sûreté de wilaya a annoncé l’arrestation de 9 individus membres de deux réseaux de trafic de drogue, par les éléments de la Brigade de recherche et d’intervention relevant des services de la police judiciaire de la wilaya d’Oran et d’Ain Témouchent.

La première opération a permis de mettre fin aux activités d’un premier réseau criminel spécialisé dans le trafic de drogue et au saisi de plus de 4.500 comprimés de psychotropes, l’arrestation de 7 personnes impliquées, âgées entre 24 et 45 ans, et la saisie de matériels utilisés dans la falsification, d’une somme d’argent issue des ventes de la drogue dépassant 1.610.000 DA ainsi que 3 véhicules utilisés dans les opérations de transport et de distribution.

Les 7 mis en cause seront poursuivis pour « trafic international de drogue », « atteinte à l’économie nationale », « infraction à l’organisation et la législation liée à la monnaie et au mouvement de capitaux de et vers l’étranger », a indiqué la même source.

Par ailleurs, la deuxième opération s’est soldé par l’arrestation de deux individus opérants dans un réseau criminel activant dans le stockage et la commercialisation de psychotropes, ainsi que la saisie de près d’un demi-million de comprimés psychotropes. 11.000 bouteilles de liquides à caractère psychotrope ont également été confisquées.

Lors de la perquisition du lieu de stockage des stupéfiants, les policiers ont découvert et saisi la marchandise prohibée, ainsi qu’une somme de près de 40 millions de dinars. L’enquête a démontré, selon la cellule de communication de la Sûreté de wilaya, que 8 individus étaient impliqués dans cette affaire, dont le principal suspect est actuellement en détention dans le cadre d’une affaire similaire.

