Coronavirus : L’Europe dépasse les 5 millions de cas de contamination

L’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde a connu, ces derniers temps, une hausse considérable, plus de 5 millions de cas ont été recensés en Europe.

Selon un bilan réalisé mercredi par l’AFP à partir de sources officielles, le virus a provoqué, en Europe, pas moins de 970 000 morts et plus de 5 millions de cas de contamination. Cette dernière a contaminé officiellement plus de 31,6 millions de personnes dans le monde, dont plus de cinq millions en Europe, depuis l’apparition des premiers cas en décembre.

En outre, plus de 971.670 personnes sont mortes, dont 227.130 sur le continent européen. L’Europe a occupé la 4e place au classement des zones les plus touchées dans le monde en nombre de cas déclarés, derrière l’Amérique latine et les Caraïbes (8.870.807 cas), l’Asie (7.467.107), les États-Unis et le Canada (7.043.878), mais devant le Moyen-Orient (1.840.080), l’Afrique (1.423.382) et l’Océanie (31.260).

En France, la métropole d’Aix-Marseille (sud-est) et l’île de la Guadeloupe sont placées en « zone d’alerte maximale », et les bars et restaurants y seront totalement fermés selon le ministre français de la Santé. Onze autre métropoles, dont Paris, ont été placées en « zone d’alerte renforcée », ce qui implique notamment une fermeture des bars à partir de 22 heures. Dans ces villes, la limite des rassemblements est réduite de 5.000 à 1.000 personnes.

Par ailleurs, un assouplissements entrera en vigueur à Bruxelles, à compter du 1er octobre prochain, tandis que le port du masque ne sera plus obligatoire partout, mais « fortement recommandé », a indiqué l’exécutif régional. L’obligation concernera désormais « uniquement les zones à forte densité ».

Rédaction d’Algérie360.