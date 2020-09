Coronavirus Algérie : Les principaux événements de la journée du 24 septembre 2020

Le porte-parole du comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Djamel Fourar, a indiqué, hier, que 179 nouvelles contaminations au Covid-19 et 5 décès ont été enregistrés lors des dernières 24 heures.

Au total le nombre de cas confirmés s’élève à 50579, celui des décès à 1703, alors que le total des patients guéris passe à 35544.

Voici les principaux événements de journée du jeudi 24 septembre 2020 :

Une importante somme en faux billets d’euros a été saisie par les services de sécurité de la wilaya de Laghouat. … lire la suite

Le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune a présidé, ce jeudi 24 septembre, une séance de travail avec le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, et plusieurs membres du Gouvernement. … lire la suite

L’ancien chef du gouvernement, Mouloud Hamrouche, s’est exprimé, ce jeudi 24 septembre, sur la révision de la constitution. … lire la suite

Une cinquantaine de têtes de bétail a été égorgé par des inconnus à Hammam El Dalaa dans la wilaya de M’sila. … lire la suite

Le ministre de la Justice, Belkacem Zeghmati a effectué, ce jeudi 24 septembre, une visite inspection du projet de réalisation d’un établissement pénitencier de 1.000 places à Misserghine dans la wilaya d’Oran. … lire la suite

Le bilan quotidien des cas confirmés au coronavirus (Covid-19) a encore enregistré, ce jeudi 24 septembre, une baisse des contaminations. … lire la suite

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, ce jeudi 24 septembre, une réunion présidée par Slimane Chenine. … lire la suite

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est exprimé, ce jeudi 24 septembre, sur le système des licences d’importation. … lire la suite

179 nouveaux cas de contamination, 5 nouveaux décès, ainsi que 116 nouvelles guérisons ont été recensés au bilan quotidien du Coronavirus en Algérie, durant les dernières 24 heures. … lire la suite

Le nombre de nouveaux cas baisse régulièrement depuis des semaines en Algérie, Les chiffres publiés par les autorités sanitaires aujourd’hui le 24 septembre, ont recensé seulement 179 cas pour la seule journée. … lire la suite

Alors que la pandémie du Coronavirus prend de plus en plus d’ampleur dans plusieurs pays dans le monde, les plus grandes sociétés pharmaceutiques s’activent à la fabrication de vaccin contre le virus. … lire la suite

Chaque rentrée littéraire voit éclore de nouvelles surprises, les nouveaux talents émergent et de nouveaux noms s’expriment. Cette année, c’est au tour de Badis Diab de créer la surprise. … lire la suite

Le ministre de la Justice et garde des sceaux Belkacem Zeghmati a évoqué, ce jeudi depuis Oran, la suppression des certificats de nationalité dans la constitution des dossiers administratifs. … lire la suite

Malgré la tendance baissière des cas de contamination au nouveau Coronavirus, les spécialistes du secteur de la santé affirment que le virus est loin d’être vaincu. … lire la suite

Le procureur général près la Cour d’Alger a requis aujourd’hui, jeudi, une peine de 15 ans de prison ferme assortie d’une amende de 2 millions de DA, à l’encontre de l’ancien Premier ministre Ahmed Ouyahia, dans le cadre du procès en appel lié au montage d’automobiles. … lire la suite

Trois avocats (Me Zoubida Assoule, Me Abdelghani Badi et Me Mostepha Bouchachi) du collectif de défense du journaliste Khaled Drareni ont animé hier mercredi une conférence de presse au siège de Radio M à Alger. … lire la suite

Le procès en appel de l’homme d’affaire et président du groupe SOVAC pour le montage et l’importation de véhicules, Mourad Oulmi, se poursuit aujourd’hui jeudi à la Cour d’Alger. … lire la suite

L’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde a connu, ces derniers temps, une hausse considérable, plus de 5 millions de cas ont été recensés en Europe. … lire la suite

Initialement programmé pour aujourd’hui, jeudi 24 Septembre à la cour de Tipaza. Le procès en appel de la militante Amira Bouraoui est renvoyé à l’audience du 12 novembre 2020, annonce le comité pour la libération des détenus (CNLD). … lire la suite

L’ancien premier ministre Ahmed Ouyahia, en détention à la prison de Abadla à quelque 90 km au sud de Béchar, est intervenue mercredi via visioconférence, lors du procès en appel de l’homme d’affaire Mourad Oulmi. … lire la suite

La réouverture des écoles et la rentrée scolaire et constituent un véritable casse-tête aux autorités sanitaires et politiques du pays. La décision ne semble pas être prise dans l’immédiat à en croire les dernières déclarations des responsables. … lire la suite

Les frontières Algériennes étant toujours fermées, la réouverture n’est toujours pas prévue, que ce soit une reprise des liaisons internes ou internationales. … lire la suite

L’Autorité algérienne de régulation de l’audiovisuel (ARAV) s’est exprimé hier mercredi dans un communiqué, sur le reportage de l’émission « Enquête Exclusive », diffusé dimanche dur la chaine française M6. … lire la suite

L’ancien ministre de l’Énergie, en fuite à l’étranger, Chakib Khelil semble être au cœur d’un nouveau scandale de corruption et de blanchiment d’argent revenant à l’époque de 2011 et 2015. … lire la suite

Huit personnes ont été blessées lors d’une explosion d’un conduit de gaz de ville, ce jeudi, dans un appartement du quartier El-Hamiz, au niveau de la municipalité de Dar El Beida, à Alger. … lire la suite

Deux opérations distinctes, menées par la Brigade de recherche et d’intervention ont permis la neutralisation de deux réseaux criminels spécialisés dans le trafic de drogue et l’arrestation de 9 individus. … lire la suite

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderhmane Benbouzid, a confirmé aujourd’hui, mercredi, que la décision de fixer la date de la rentrée scolaire est entre les mains du ministère de l’Éducation, mais en coordination avec le ministère de la Santé et par arrêté du président de la République et du Conseil des ministres. … lire la suite

Après la vive polémique ayant suivi des déclarations du ministre des Télécommunications, des Technologies et du Numérique Brahim Boumzar sur le Sahara, ce dernier a tenu à s’expliquer tout en présentant des excuses. … lire la suite