Le nombre de nouveaux cas baisse régulièrement depuis des semaines en Algérie, Les chiffres publiés par les autorités sanitaires aujourd’hui le 24 septembre, ont recensé seulement 179 cas pour la seule journée.

Par conséquent, un total de 50 579 cas contaminés par le coronavirus (Covid-19) ont été répertoriés depuis le début de la crise, a indiqué jeudi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Le même responsable a souligné que la situation épidémiologique actuelle exige de tout citoyen « vigilance et respect des règles d’hygiène et de distanciation physique », rappelant « l’obligation » du respect du confinement et du port du masque.