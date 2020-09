Après ses déclarations sur le Sahara : Le ministre Boumzar s’explique et présente ses excuses

Après la vive polémique ayant suivi des déclarations du ministre des Télécommunications, des Technologies et du Numérique Brahim Boumzar sur le Sahara, ce dernier a tenu à s’expliquer tout en présentant des excuses.

Lors d’une visite qu’il a effectué à Oran, le ministre a lancé, à l’adresse des opérateurs de téléphonie mobile, se plaignant du manque de rentabilité d’un projet de connexion d’une nouvelle cité au réseau mobile, « qu’on est à Oran et pas au Sahara ».

Le ministre a tenu à présenter, dans un poste publié sur la page Facebook du ministère, ses excuses. « Je tiens à présenter mes excuses à mes frères et mes compatriotes, pour des propos qui ont été mal compris et des mots mal interprétés … Non à la fitna, nous sommes un seul peuple et une seule patrie », a écrit le ministre.

Ces excuses se sont intervenus après la vive polémique qu’ont suscité les déclarations de Boumzar, qui est accusé de racisme et de mépris envers les habitants du Sahara. Face à cela, le ministre ne s’est pas contenté des excuses via ce poste, puisqu’il s’est également expliqué dans une vidéo.

« J’ai constaté un phénomène sur les réseaux sociaux ; Fitna, mal interprétations, déformations de propos … », a regretté le ministre. Ensuite il a expliqué le contexte de ses propos « mal interprétés sur le sud ».

Selon lui, il s’agit de question de densité de population. « On a discuté avec les opérateurs mobiles, et on leur a exprimé notre mécontentement en leur demandant de respecter leurs engagements contractuels relatifs au droit du citoyen à la couverture. Les concernés disent qu’il n’y a pas de rentabilité économique », a-t-il expliqué.

Et c’est ici qu’intervient le problème selon le ministre. Boumzar a précisé que « Oran est une grande ville, avec une densité de population importante. C’est pour cela qu’on a donné l’exemple de notre grand Sud, où la densité de la population dans certaines régions ne permet pas d’avoir une rentabilité ».

