Tribunal de Sidi M’hamed : Le verdict dans le procès des frères Kouninef vient de tomber

Le verdict dans «l’affaire» Kouninef, un dossier de «corruption» jugé depuis le 9 septembre dernier par le Tribunal de Sidi M’Hamed, est rendu aujourd’hui aujourd’hui 23 septembre, le tribunal a prononcé des peines allant de 12 a 20 ans à l’encontre des frères Kouninef.

Aujourd’hui, mercredi, le tribunal de Sidi M’hamed a condamné Redha Kouninef d’une peine de 16 ans de prison et de 8 millions de DA d’amende.

Le juge a également statué la saisie des biens à l’intérieur et l’extérieur du pays enregistrés au nom de la personne morale, ainsi la saisie des véhicules, camions et véhicules de tourisme saisis des frères Kouninef et de leurs entreprises.

Le tribunal a également condamné Tarik Kouninef à 15 ans de prison et à une amende de 8 millions de dinars.

12 ans de prison contre Kouninef Abdelkader.

Quant à Souad Kouninef, elle a été condamnée à 20 ans de prison et à une amende de 8 millions de DA.

Makraoui Hassiba Hammouch Hassan a écopé d’une peine de 3 ans de prison et d’une amende de 500 000 DA.

Quant à Karah Abdelaziz, il a été condamné à 3 ans de prison et à une amende d’un million de DA, et il a été relaxé des autres charges retenues contre lui.

Rédaction d’Algérie360