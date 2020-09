Tebboune : « L’Algérie avance vers la consécration des fondements de la démocratie »

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, ce mercredi, que l’Algérie avançait « vers la consécration des fondements de la démocratie ».

Dans son allocution prononcée à l’occasion de la tenue de la 75ème session ordinaire de l’Assemblée générale (AG) de l’Organisation des Nations unies (ONU), M. Tebboune a indiqué que l’Algérie avançait « vers la consécration des fondements de la démocratie et de l’État de droit ».

« L’Algérie avance, aujourd’hui, à pas sûrs vers la consécration des fondements de la démocratie et de l’Etat de droit et de justice sociale, suite au changement démocratique issu d’un Hirak pacifique, civilisé et béni qui a abouti à l’organisation d’une élection présidentielle en décembre 2019, laquelle a consacré la souveraineté du peuple algérien et sa liberté de choix et de décision », a déclaré le chef de l’Etat.

« En dépit de la conjoncture sanitaire difficile, l’Algérie a franchi, ces derniers mois, de grands pas dans le processus de réformes politiques et socioéconomiques pour construire une Algérie nouvelle, forte, sécurisée et prospère », a ajouté M. Tebboune.

Rédaction d’Algerie360