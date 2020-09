Tebboune évoque de nouveau la cause palestinienne

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a évoqué, ce mercredi 23 septembre, la cause palestinienne à la 75e session ordinaire de l’Assemblée générale (AG) de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Dans son allocution à l’AG de l’ONU qui s’est déroulée par visioconférence, M. Tebboune a rappelé les principes doctrinaux de la politique extérieure de l’Algérie dans son soutien aux causes palestinienne et sahraouie.

« La question palestinienne qui reste pour l’Algérie et son peuple, non seulement une cause sacrée, mais également centrale », a déclaré le chef de l’Etat.

« Nous réaffirmons notre soutien indéfectible au peuple palestinien, à sa juste cause et à son droit inaliénable à l’établissement de son Etat indépendant et souverain avec El-Qods echarif pour capitale, partant de notre conviction que son règlement constitue la clé de la stabilité au Moyen-Orient », a ajouté M. Tebboune.

Rappelons que le président de la république s’était exprimé, dimanche dernier, sur la normalisation des relations de certains pays arabes avec Israël.

« Nous constatons qu’il y a une sorte de ruée vers la normalisation. Nous n’y participerons pas et nous ne la cautionnons pas (…) Pour nous, la cause palestinienne reste une cause sacrée, y compris pour tout le peuple algérien », avait-il déclaré.

Rédaction d’Algerie360