Réouverture des frontières, rentrée scolaires … Djamel Fourar se prononce  

Le porte-parole du comité scientifique chargé de suivi de l’évolution de l’épidémie du coronavirus Djamel Fourar est revenu, hier mardi, sur la réouverture des frontières et le report de la rentrée scolaire.

Intervenant dans une émission de la chaine TV Echorouk News, Fourar a indiqué que la rentrée scolaire prévue pour le 4 octobre prochain pourrait être reportée à la fin du même mois ou le début du mois de novembre. Selon lui, le comité scientifique ne compte pas « risquer » la vie des citoyens et des élèves, en citant comme exemple certains pays qui ont dû refermer les écoles.

Dans un autre contexte, Dr Djamel Fourar a écarté la possibilité de la réouverture de l’espace aérien, vu la recrudescence de l’épidémie dans certains pays, notamment européens. Le porte-parole du Comité scientifique a opté, pour sa part, à une réouverture progressive avec les pays qui enregistrent une décrue des contaminations.

Il convient de rappeler ici que le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune avait indiqué, lors d’une entrevue avec deux responsables de médias nationaux, que la question de la réouverture des frontières et la rentrée scolaire relève du scientifique et non politique. « Elle sera étudiée avec nos experts et spécialistes de la santé », avait-il déclaré.

Pour ce qui est de la reprise des vols et des liaisons routières à l’intérieur du pays, l’intervenant propose une reprise progressive en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque wilaya.

Concernant la décision de suspension de la prière du vendredi dans les mosquées, Dr Fourar a fait savoir qu’elle est toujours de vigueur, vu la grande affluence qu’elles connaissaient. Il a également appelé au strict respect des mesures préventives dans les mosquées.

Par ailleurs, Dr Djamel Fourar a indiqué que les chiffres avancés quotidiennement par le comité scientifique concernant l’évolution de l’épidémie sont exacts, précisant les tests de dépistage se font dans 32 laboratoires agrées.

Rédaction d’Algerie360