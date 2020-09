Mostaganem : Quatre tentatives de migration clandestine déjouées et 51 personnes arrêtées

Quatre tentatives de migration clandestine ont été déjouées, hier mardi, avec l’arrestation de 51 individus, sur la terre ferme et au large des côtes de la wilaya de Mostaganem.

Dans un communiqué rendu public, les unités territoriales des garde-côtes et de la sûreté de la wilaya de Mostaganem ont annoncé la mise en échec de quatre tentatives de migration clandestine, mardi 22 septembre, sur la terre ferme et au large des côtes, ainsi que l’arrestation de 51 candidats aux traversées illégales.

En outre, les unités de plongées relevant des garde-côtes ont intercepté, dans la nuit du lundi au mardi, deux embarcations, à bord desquelles 32 candidats ont été interpellés au large à 22 kilomètres au nord-ouest, et à 10 kilomètres à l’Est de Mostaganem.

Les mis en cause ont été reconduis au port de Mostaganem afin d’effectuer les formalités juridiques d’usage en pareilles circonstances, avant de les remettre aux services compétents qui les présenteront à la justice pour « tentative de quitter le territoire national de manière illégale ».

Le même communiqué a également fait état de l’interception de deux tentatives de traversées clandestines par les services de la sûreté de wilaya, sur la terre ferme et l’arrestation de 19 personnes, dont une femme et deux mineurs.

Suite à des informations parvenues aux services de police concernant la présence d’un groupe de 10 personnes issues des wilayas de Mostaganem et de Tizi-Ouzou aux environs de la plage « El Metrab », dotées de matériels et d’effets pour une traversée clandestine en mer, les éléments de police ont intercepté 3 embarcations à bord desquelles se trouvaient 9 personnes.

Ces opérations ont permis la saisie de deux embarcations de pêche et une de plaisance, un moteur 20 jerricans de mazout, deux lampes, une boussole et autres outils de repérage en mer (GPS), des gilets de secours et des sacs à dos, a fait savoir la même source.

Rédaction d’Algérie360.