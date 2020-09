La réunion du conseil national du RCD « interdite par les autorités »

Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD) a annoncé, ce mercredi 23 septembre, que les autorités avaient interdit la réunion du conseil national du parti qui était prévue pour le vendredi prochain à Alger.

Dans un communiqué rendu public en fin de journée, le parti de Mohcine Belabbes a estimé que « la remise en cause du multipartisme se confirme ».

« La remise en cause du multipartisme se confirme. En effet, la réunion statutaire du conseil national du RCD programmée pour le vendredi 25 septembre 2020 à l’hôtel EL Riadh vient d’être officiellement interdite par le gouvernement. Cette interdiction d’une réunion de la direction nationale du RCD est une première depuis la création du parti », lit-on dans le communiqué.

« Par cette attitude de vouloir mettre des entraves au débat dans la société, y compris à l’intérieur des structures des partis, le pouvoir semble avoir choisi la politique du pire. Le RCD dénonce cet état de fait et assure ses militants et, au-delà, toutes Algériennes et tous les Algériens qui se battent pour l’avènement de la démocratie de son engagement sans faille contre tous les autoritarismes », a ajouté la même source.

Rédaction d’Algerie360