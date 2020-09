El Oued : Le service néonatal de l’EHS Mère-Enfant ravagé par les flammes

Un gigantesque incendie s’est déclaré aujourd’hui, mercredi au service de médecine néonatale de l’Établissement hospitalier spécialisé EHS Mère-Enfant « Bachir Bennacer » dans la wilaya d’ El-Oued.

Selon les premières constatations de la Protection civile, l’incendie serait dû à un court-circuit au niveau des cuisines, avant que les flammes ne gagnent les chambres du service.

26 bébés évacués par la protection civile vers le Centre anti-cancer, dans une première étape, pour éviter d’être incommodés par la fumée et recevoir les premiers soins.

Les autorités de la wilaya noamment le wali se sont aussitôt rendues sur les lieux pour s’enquérir de près de la situation et de l’évolution des opérations de secours et d’évacuation, le Wali Abdelkader Rakaa a révélé dans un communiqué rendu publique, qu’aucune perte humaine ou matérielle significative n’a été enregistrée, affirmant toutefois qu’une enquête sera ouverte sur l’accident et que les responsables seront punis.

Rédaction d’Algérie360