Chypre : L’Algérie maintenue dans la catégorie C de la liste des pays selon leur risque épidémiologique

L’Algérie figure toujours, aux côtés de la Tunisie, le Maroc, et le Monténégro, dans la catégorie C de la liste des pays selon leur risque épidémiologique, établie par les autorités chypriotes.

Le ministère de la Santé chypriote a indiqué, lundi 22 septembre sur son site internet, que l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, et le Monténégro, les quatre pays tiers en dehors de l’espace Schengen, figuraient dans la catégorie C, de la liste des pays selon leur risque épidémiologique du Coronavirus.

Ainsi, l’Algérie a été placée dans la catégorie C le 20 juillet dernier et ne l’a pas quitté depuis. Les autres pays figurant dans la catégorie C sont la Bulgarie, la Croatie, l’Autriche, la France, l’Espagne, Malte, le Luxembourg, les Pays-Bas, la république Tchèque, Monaco, la Suisse, Andorre, la Hongrie, la Slovénie, et le Portugal.

Toutefois, le site Financial Mirror a indiqué que seuls les ressortissants chypriotes, les étrangers disposant d’un permis de résidence et les personnes disposant d’un permis spécial en provenance des pays de la catégorie C étaient autorisés à accéder à Chypre.

En outre, les personnes en provenance des pays de la catégorie C doivent présenter un test négatif au Covid-19 à leur arrivée, se soumettre à un autre test de dépistage à leur arrivée et ensuite s’imposer une quarantaine de quatorze jours. Ils devront également effectuer un autre test à leurs propres frais 48 heures avant la fin de leur confinement obligatoire, a précisé la même source.

